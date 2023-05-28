Рязанцы жалуются на жуткую грязь после ремонта теплотрассы

Рязанцы пожаловались на состояние дороги на улице Октябрьской после ремонта теплотрассы.

После ремонта теплотрассы у дома №51/8 по улице Октябрьской осталась грязь, которая не позволяет ходить пешеходам. Гневное сообщение появилось в паблике RZN_Life.

«Все разрыли, растащили грязь… На этом участке всегда был асфальт. Его вскрыли, а класть отказываются. Ходить пешком невозможно», - сообщила анонимная подписчица паблика.

Автор сообщения обратилась к администрации города с вопросом, будут ли убирать всю эту грязь, песок и камни.