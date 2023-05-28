Выменял у друга на четыре пачки «Тик-Так». Рязанка объяснила, каким образом у ее ребенка на детской площадке оказался нож

В Дягилеве ребенок принес нож на детскую площадку, но мама объяснила его поступок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мама рязанского мальчишки, который якобы принес на детскую площадку нож, объяснила поступок сына. Попутно женщина высказала претензии в адрес автора фото и видео, которая, не разобравшись в ситуации, «ославила» ребенка на весь город.

«Вчера с прогулки мой сын принес раскладной нож, который выменял у друга на четыре пачки «Тик-Так». Я объяснила ему об опасности игр с подобными вещами, попросила вернуть ножик обратно. Именно тот момент, когда ребенок возвращает «раскладушку», и попал на фото. По видео понятно, что ножа у ребенка уже нет, как мне потом объяснил сын - друг выкинул ножик в крапиву сразу же», - написала женщина.

Кроме того, мама указала, что автор фото и видео «отлично знает моего сына, а также то, что у него всегда с собой телефон».

«Можно было просто попросить его набрать мне, я бы спустилась, и мы спокойно бы разобрались в ситуации», - написала мама.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, которые обеспокоенная подписчица подписала: «Сегодня мальчик пришел на детскую площадку с холодным оружием».