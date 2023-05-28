Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 5:33

Рязанец Алексей Зенкин погиб в одном из боев в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб рязанец Алексей Зенкин
Источник:kp.ru
Погиб Алексей Зенкин из Рязанской области.

Погиб Алексей Зенкин из Рязанской области.

Во время специальной военной операции погиб рязанец Алексей Зенкин. Об этом сообщила администрация Перкинского сельского поселения Спасского района Рязанской области в некрологе.

«Выражаем глубокое соболезнование ведущему специалисту администрации Перкинского поселения Наталье Владимировне Якуниной и ее близким по поводу гибели в ходе СВО зятя Алексея Зенкина», - опубликовано в районной газете «Спасские вести» за 26 мая 2023 года.

Ранее сообщалось о скоропостижной смерти главы ветеранской первички из Рязани Зинаиды Рябовой.