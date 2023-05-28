Рязанец Алексей Зенкин погиб в одном из боев в ходе СВО

Погиб Алексей Зенкин из Рязанской области.

Во время специальной военной операции погиб рязанец Алексей Зенкин. Об этом сообщила администрация Перкинского сельского поселения Спасского района Рязанской области в некрологе.

«Выражаем глубокое соболезнование ведущему специалисту администрации Перкинского поселения Наталье Владимировне Якуниной и ее близким по поводу гибели в ходе СВО зятя Алексея Зенкина», - опубликовано в районной газете «Спасские вести» за 26 мая 2023 года.

Ранее сообщалось о скоропостижной смерти главы ветеранской первички из Рязани Зинаиды Рябовой.