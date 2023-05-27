В Шацке поймали пьяного мотоциклиста-рецидивиста

В Шацке поймали пьяного водителя мотоцикла. Фото: https://t.me/gibdd062

В Шацке поймали пьяного мотоциклиста, которого ранее уже был привлечен к ответственности за нетрезвую езду. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области 27 мая.

Во время патрулирования сотрудники ДПС заметили мужчину на на мотоцикле Vento, поведение которого показалось им нетипичным. Остановив его, полицейские поняли, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину отстранили от управления и в присутствии двух понятых освидетельствовали. Результат экспертизы превысил допустимый уровень в три раза: 0,536 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как оказалось, нетрезвый мотоциклист не имеет права управления транспортным средством.

Нарушителю грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.