Профессиональные летчики-наблюдатели патрулируют рязанские леса с 23 мая. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

С 23 мая летчики-наблюдатели приступили к авиамониторингу лесов в Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

На авиапатрулирование и тушение лесных пожаров вылетели шесть самолетов: три самолета типа Cessna 182 и самолеты с водосливным устройством (два самолета типа Ан-2П, а также один самолет Ан-3П).

По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрия Селина, в авиамониторинге задействованы профессиональные летчики-наблюдатели, которые способны оперативно обнаружить лесные и ландшафтные пожары, определить их площадь, оценить обстановку, количество необходимых сил и средств для тушения и сообщить информацию в федеральную и региональные диспетчерские службы для принятия решений по оперативному тушению.