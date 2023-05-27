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НовостиОбщество27 мая 2023 9:35

В Скопине открыта мемориальная доска в честь погибшего на СВО Ланкина

22-летнего бойца из Скопина посмертно наградили орденом Мужества
Источник:kp.ru
В Скопине открыта мемориальная доска в честь погибшего на СВО Ланкина. Фото: https://ryazpressa.ru/

В Скопине открыта мемориальная доска в честь погибшего на СВО Ланкина. Фото: https://ryazpressa.ru/

В пятницу, 26 мая, в Скопине состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 22-летнего бойца Глеба Ланкина, погибшего в ходе спецоперации. Об этом пишет издательство «Пресса».

Ланкин окончил Октябрьскую среднюю школу, где теперь висит доска с его именем. Его посмертно наградили орденом Мужества.

На церемонии присутствовала вся школа с учениками и преподавателями, представители администрации Скопина и Скопинского района, глава администрации Корневского сельского поселения Юрий Асташкин, начальник отдела по работе с территориями микрорайона Октябрьский Олег Назаркин, местные жители и сами родственники Глеба Ланкина. Они почтили память воина минутой молчания и возложили цветы.