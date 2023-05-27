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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:59

«Ветки летят в разные стороны, а кругом ходят люди...» Рязанцы пожаловались на опасные деревья

Дерево упало на припаркованные автомобили на улице Белякова в Рязани
Источник:kp.ru
Дерево упало на автомобиль на улице Белякова в Рязани. Фото: https://mr-rf.ru/

Дерево упало на автомобиль на улице Белякова в Рязани. Фото: https://mr-rf.ru/

В Рязани дерево обрушилось на припаркованные автомобили. Об этом пишет ИА «Малая Родина» 27 мая.

Сообщается, что во дворе дома №1 по улице Белякова раскинулись два тополя с пышной кроной. При этом под деревьями расположены лавочки, детская песочница, автомобильная парковка, а также уличное освещение.

При слабом порыве ветра с высоты 12 метров сук больших размеров рухнул прямо на стоявшие под ним авто и скамейки. В результате происшествия никто не погиб. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

- Ветки летят в разные стороны, а кругом ходят люди и стоят машины, - заявили жители.

Рязанцы уже обратились в горадминистрацию с просьбой - опилить опасные деревья.