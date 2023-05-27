38-летняя женщина разбилась, упав с девятого этажа в Дашково-Песочне

В Дашково-Песочне из окна девятого этажа выпала 38-летняя женщина.

В пятницу ночью, 26 мая, в Дашково-Песочне насмерть разбилась 38-летняя женщина, упав с большой высоты. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла примерно в 1:15 на улице Зубковой. Как сообщили в ведомстве, с балкона девятого этажа дома №16 корпус 1 упала женщина 1985 года рождения. По одной из версии, она шагнула вниз с балкона сама.

Рязанка скончалась на месте происшествия. Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.