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НовостиПроисшествия27 мая 2023 7:04

38-летняя женщина разбилась, упав с девятого этажа в Дашково-Песочне

После падения с балкона девятого этажа на улице Зубковой скончалась женщина
Источник:kp.ru
В Дашково-Песочне из окна девятого этажа выпала 38-летняя женщина.

В Дашково-Песочне из окна девятого этажа выпала 38-летняя женщина.

В пятницу ночью, 26 мая, в Дашково-Песочне насмерть разбилась 38-летняя женщина, упав с большой высоты. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла примерно в 1:15 на улице Зубковой. Как сообщили в ведомстве, с балкона девятого этажа дома №16 корпус 1 упала женщина 1985 года рождения. По одной из версии, она шагнула вниз с балкона сама.

Рязанка скончалась на месте происшествия. Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.