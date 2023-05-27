Барсуки и енотовидные собаки поселились в одной норе под Рязанью

Барсуки и енотовидная собака попались в фотоловушку в Рязанской области. Фото: «Кабаны и другие звери».

В Рязанской области барсуки и енотовидная собака попались в объектив фотоловушки. Фотографии опубликованы в сообществе «Кабаны и другие звери» в социальной сети ВКонтакте 26 мая.

Барсуки засмотрелись на фотоловушку и будто позировали. Кроме того, техника засняла и енотовидную собаку, забежавшую в гости к барсукам.

Утверждается, что в зимнее время две енотовидки проживали у барсуков, пока те спали. Некоторое время барсуки и енотки жили вместе, и даже после выхода из спячки барсуков. «Квартиранты» пользовались одним и тем же выходом из норы.

Сообщается, что соседи не конфликтовали. Но это только на поверхности, возле норы.

- А что было под землей, увы, знают только участники событий. В норах мы фотоловушки вешать пока не умеем, - подытожил автор поста.