В Рязани борются с массовым нашествием шелкопряда

Рязанские парки обрабатывают от шелкопряда. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Благодаря проведенной осенью прошлого года ручной зачистке стволов деревьев от колоний непарного шелкопряда, численность этого вредителя значительно сократилась в Рязани. Об этом рассказали РИА «МедиаРязань», ссылаясь на ответ от управления благоустройства города.

Деревья обрабатывали минеральным маслом на территории двух парков: ЦПКиО и Нижнего городского сада. Уточняется, что до конца вредителя истребить не удалось.

В администрации Рязани отметили, что для уничтожения гусениц шелкопряда необходима обработка химическими реагентами, применение которых ограничено в городских условиях. Сейчас уже проведена аэрозольная обработка разрешенным препаратом в парке Морской славы. Работа продолжится и по другим территориям, на которых будет обнаружен вредитель.