Уголовное дело о нецелевых расходах Клепиковской ЦРБ возбудили в Рязанской области

2,3 млн рублей нецелевых расходов бюджетных средств выявила прокуратура при проверке Клепиковской районной больницы в Рязанской области. Как сообщает пресс-служба госоргана, это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Упомянутая сумма - часть выделенной учреждению здравоохранения субсидии. Не по целевому назначению она использована по решению главного врача. Как именно, в какой период и для чего деньги предназначались изначально, пока не уточняется.

С ноября 2022 года больницу возглавляет Владимир Наволокин. До него главным врачом была Галина Цыганова.