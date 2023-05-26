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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:15

В городе Рыбном под Рязанью произошел крупный пожар на складе рядом с АБЗ

По данным МЧС, на вызов отправились семь единиц техники, 17 человек личного состава
Источник:kp.ru
Сооружение (по-видимому, склад) горело очень интенсивно. Фото: rybnoe.net

Сооружение (по-видимому, склад) горело очень интенсивно. Фото: rybnoe.net

Крупный пожар произошел 26 мая в городе Рыбном, что под Рязанью. Местное издание rybnoe.net сообщило, что загорелся склад рядом с асфальтобетонным заводом.

В соцсетях появилось множество фотографий и видео с горящим интенсивно и по всей площади сооружением в непосредственной близости от путепровода через железную дорогу.

«В 15:14 поступило сообщение о пожаре на улице Веселой города Рыбное. На данный момент горит ангар», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены семь единиц техники, 17 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.