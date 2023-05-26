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НовостиОбщество26 мая 2023 12:21

Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии по обезвреживанию отходов в Рязани

Виновных лиц ООО «Центр экологической безопасности» ведомство намерено привлечь к административной ответственности
Источник:kp.ru
Проверка проводилась на площадке ООО «Центр экологической безопасности».

Проверка проводилась на площадке ООО «Центр экологической безопасности».

Сотрудники Росприроднадзора побывали на площадке ООО «Центр экологической безопасности» в Рязани и выявило ряд нарушений. Об этом сообщает Приокское межрегиональное управление ведомства.

Предприятие, о котором идет речь, специализируется на обезвреживании отходов производства и потребления. Оно относится ко II категории негативного воздействия на окружающую среду и средней категории риска.

Проверка проводилась по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Результат — пять выявленных нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Роспотребнадзор выдал фирме предписание об их устранении и намерен привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Выявлены пять нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

Выявлены пять нарушений в области охраны атмосферного воздуха.