Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии по обезвреживанию отходов в Рязани

Проверка проводилась на площадке ООО «Центр экологической безопасности».

Сотрудники Росприроднадзора побывали на площадке ООО «Центр экологической безопасности» в Рязани и выявило ряд нарушений. Об этом сообщает Приокское межрегиональное управление ведомства.

Предприятие, о котором идет речь, специализируется на обезвреживании отходов производства и потребления. Оно относится ко II категории негативного воздействия на окружающую среду и средней категории риска.

Проверка проводилась по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Результат — пять выявленных нарушений в области охраны атмосферного воздуха. Роспотребнадзор выдал фирме предписание об их устранении и намерен привлечь виновных лиц к административной ответственности.