Рядового Алексея Самохвалова, погибшего в СВО, похоронили в Рязанской области. Фото: vk.com/alnevskiiraion

В Рязанской области похоронили Алексея Самохвалова, погибшего в ходе СВО. Он принимал участие в боевых действиях в рядах ВС РФ в звании рядового.

Церемония прощания с военнослужащим прошла 24 мая в Александро-Невском районе, сообщает местная администрация в официальной группе.

Представители органа власти добавили, что Алексей Самохвалов «за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно представлен к награждению медалью «За отвагу». При этом на приложенном к публикации фото — орден Мужества.