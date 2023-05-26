В Рязани засняли человека, сидящего посреди дороги на Северной окружной.

На Северной окружной дороге Рязани, в районе выезда с улицы Каширина, засняли человека, сидящего посреди проезжей части. Рядом с ним разбросаны какие-то вещи. Автомобили объезжают бедолагу по одной полосе. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» утром 26 мая.

«Я думал, меня уже ничего не удивит, а вот нет...», - пишет автор публикации.

Некоторые комментаторы пытаются пошутить о необычной ситуации. Другие же отмечают, что повода для веселья здесь нет: человеку, возможно, нужна помощь, но никто из проезжавших мимо водителей не остановился.