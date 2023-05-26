В 15 районах Рязанской области 26 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Больше 50 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 26 мая.

В пятницу, 26 мая 2023 года, в 15 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более пятидесяти населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- деревня Баграмово, деревня Зеленинские Дворики, деревня Старое Веселево, деревня Валищево — с 11:00 до 17:00;

- село Срезнево, деревня Железницы, деревня Кривоносово — с 10:00 до 16:00.

Касимовский район:

- деревня Урядино — с 10:00 до 16:00.

Сараевский район:

- деревня Свердловка, деревня Федоровка — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино, поселок Денежниково, село Тарасово, деревня Матвеевка, село Вышетравино, деревня Климантино, снт Ялино, деревня Слободка, поселок Новоселки — с 10:00 до 16:00;

- деревня Букрино — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- поселок Пески, село Добрый Сот, деревня Старостеклянное, деревня Пахотино, село Половское, село Заречье, поселок Ленинский, поселок Садовая, деревня Большое Пирогово, деревня Острая Лука — с 09:00 до 17:00;

- деревня Горки, село Панино — с 08:30 до 12:00.

Скопинский район:

- поселок Павелец, село Шелемишево, поселок Южный — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- село Собчаково — с 09:00 до 16:00.

Александро-Невский район:

- село Ленино — с 09:00 до 16:00.

Ухоловский район:

- село Ясенок — с 09:00 до 16:00.

Кораблинский район:

- деревня Грачевка, деревня Ковалинка — с 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Шевелево, город Спас-Клепики, деревня Ухино, деревня Ценово, деревня Бозово — с 09:00 до 16:00;

- деревня Колесниково, деревня Плишкино — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Маклаково — с 09:00 до 16:00.

Ряжский район:

- село Дегтяное — с 09:00 до 16:00.

Кадомский район:

- деревня Варваровка — с 09:00 до 15:00.

Шацкий район:

- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.