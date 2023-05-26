В 15 районах Рязанской области 26 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Больше 50 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 26 мая.
В пятницу, 26 мая 2023 года, в 15 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более пятидесяти населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- деревня Баграмово, деревня Зеленинские Дворики, деревня Старое Веселево, деревня Валищево — с 11:00 до 17:00;
- село Срезнево, деревня Железницы, деревня Кривоносово — с 10:00 до 16:00.
Касимовский район:
- деревня Урядино — с 10:00 до 16:00.
Сараевский район:
- деревня Свердловка, деревня Федоровка — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- деревня Деулино, поселок Денежниково, село Тарасово, деревня Матвеевка, село Вышетравино, деревня Климантино, снт Ялино, деревня Слободка, поселок Новоселки — с 10:00 до 16:00;
- деревня Букрино — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- поселок Пески, село Добрый Сот, деревня Старостеклянное, деревня Пахотино, село Половское, село Заречье, поселок Ленинский, поселок Садовая, деревня Большое Пирогово, деревня Острая Лука — с 09:00 до 17:00;
- деревня Горки, село Панино — с 08:30 до 12:00.
Скопинский район:
- поселок Павелец, село Шелемишево, поселок Южный — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- село Собчаково — с 09:00 до 16:00.
Александро-Невский район:
- село Ленино — с 09:00 до 16:00.
Ухоловский район:
- село Ясенок — с 09:00 до 16:00.
Кораблинский район:
- деревня Грачевка, деревня Ковалинка — с 09:00 до 16:00.
Клепиковский район:
- деревня Шевелево, город Спас-Клепики, деревня Ухино, деревня Ценово, деревня Бозово — с 09:00 до 16:00;
- деревня Колесниково, деревня Плишкино — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Маклаково — с 09:00 до 16:00.
Ряжский район:
- село Дегтяное — с 09:00 до 16:00.
Кадомский район:
- деревня Варваровка — с 09:00 до 15:00.
Шацкий район:
- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.