Власти рассказали, где можно работать рязанским школьникам во время летних каникул. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рязанцам рассказали, где можно работать школьникам во время летних каникул. Речь идет о трудоустройстве подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщает пресс-служба рязанского правительства, помогает им в этом Центр занятости населения Рязанской области.

Летом 2023 года более 150 работодателей предложат порядка 2,5 тысяч вакансий. Рязанские подростки смогут работать в сферах услуг, благоустройства, сельского хозяйства. Ребятам предложат вакансии делопроизводителя, администратора, транспортировщика, оператора ЭВМ, официанта и другие.

Подробную информацию можно получить в службе занятости по месту жительства или по телефону: (4912) 72-02-73.