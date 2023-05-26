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НовостиПроисшествия26 мая 2023 3:01

Думал, что похищают соседку. Рязанец с монтировкой напал на бригаду скорой помощи

Решив, что похищают его соседку, рязанец с монтировкой напал на бригаду «скорой»
Источник:kp.ru
В Рязани мужчина напал на бригаду «скорой».

В Рязани мужчина напал на бригаду «скорой».

В ночь на 24 мая в Рязани напали на бригаду скорой медицинской помощи. Об инциденте сообщил tg-канал «Новой». По данным журналистов, все произошло в тот момент, когда медики хотели госпитализировать женщину, и этот факт очень не понравился ее соседу. Буйный мужчина вылетел из дома с монтировкой и набросился на машину «скорой».

Выяснилось, что дебошир состоял на учете в наркодиспансере, а когда соседку стали уводить, ему показалось, что женщину хотят похитить.

Медикам и водителю пришлось бежать с места происшествия и вызывать полицию. Никто в итоге не пострадал, а женщина вызвала другую бригаду скорой. Машина теперь требует ремонта.