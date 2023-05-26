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НовостиПроисшествия26 мая 2023 1:17

«Деньги есть, но платить не буду». В Рязани директор фирмы задолжал работнику 400 тысяч рублей

Директор рязанской фирмы не платил сотруднику зарплату, хотя деньги для этого имел
Источник:kp.ru
В Рязани директор фирмы задолжал сотруднику свыше 400 тысяч рублей.

В Рязани директор фирмы задолжал сотруднику свыше 400 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следователей Железнодорожного МСО, с января по апрель 2022 года руководство организации полностью прекратили выплачивать заработную плату работнику. В результате образовался долг на сумму более 400 тысяч рублей. При этом деньги у директора были.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств.