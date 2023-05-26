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НовостиОбщество25 мая 2023 22:04

Два ученых-историка уволились из РГУ им. Есенина

РГУ имени Есенина лишилось двух почетных историков
Источник:kp.ru
Из РГУ имени Есенина уволились сразу двое известных историков.

Из РГУ имени Есенина уволились сразу двое известных историков.

Два профессора РГУ им. Есенина расстались с университетом. Речь идет о Петре Акульшине и Вячеславе Козлякове. Об этом сообщают «Рязанские новости» со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, ученые исторического факультета уволились после некоего собрания.

Вячеслав Козляков трудился в университете с 2000 года, и считается одним из ведущих специалистов России по теме Смутного времени. Петр Акульшин работал в РГУ с 1986 года. Он автор ряда работ по истории Рязанской области.