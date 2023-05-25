Рязань простилась с погибшим в зоне проведения СВО Алексеем Жальским

В Рязани простились с погибшим в зоне проведения СВО Алексеем Жальским.

Рязань простилась с героически погибшим в зоне проведения Специальной военной операции сапером инженерно-саперного взвода в/ч 24314, сапером Алексеем Жальским.

Сайт телекомпании ТКР сообщает, что траурная церемония прошла с соблюдением всех воинских почестей. Проститься с защитником Отечества пришли его родные и близкие, а также представители органов власти, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций.

Соболезнования семье погибшего выразил глава региона - губернатор Павел Малков.