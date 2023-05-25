Депутатам Рязанской городской Думы объявили предупреждение

25 мая трем депутатам гордумы объявили предупреждение.

25 мая прошло заседание Рязанской областной Думы. На нем был рассмотрен вопрос о мерах ответственности для депутатов Романа Худякова, Сергея Самарского и Алексея Захарова.

Проверка показала, что народные избранники в налоговых документах предоставили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

У Романа Худякова возникли сложности с заполнением своей декларации, декларации супруги и их несовершеннолетнего ребенка за 2019-2021 годы. У Сергея Самарского – за 2020-2021 годы, у его супруги - за 2021 год. У Алексея Захарова, супруги и несовершеннолетних детей – за 2020-2021 годы.

В ходе заседания некоторые депутаты сознались в том, что у них действительно не хватало знаний для правильного оформления этих документов. Также они поблагодарили антикоррупционный комитет за разъяснение методических рекомендаций.