Заместитель председателя областной Думы Николай Макариков поздравил библиотекарей региона

От Рязанской областной Думы работников сферы поздравил заместитель председателя регионального парламента Николай Макариков.

В четверг, 25 мая, состоялось торжественное собрание, посвященное предстоящему Общероссийскому Дню библиотек. В праздничном мероприятии приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений. От Рязанской областной Думы работников сферы поздравил заместитель председателя регионального парламента Николай Макариков.

– Дорогие друзья, вы обеспечиваете доступ к знаниям, развиваете культуру, помогаете образованию. Библиотека – это центр, где действительно формируется личность. В этот праздничный день хочу выразить всем вам глубокую признательность за ваш вдохновенный труд, преданное служение делу просвещения и пожелать доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и проектов, расширения читательской аудитории, – подчеркнул заместитель главы законодательного собрания.

В ходе мероприятия лучшим работникам государственных и муниципальных библиотек были вручены награды, в том числе от областной Думы. Также состоялось чествование коллективов пяти библиотек Рязанской области, ставших в 2023 году победителями конкурса национального проекта «Культура» по созданию библиотек нового поколения. Прошло награждение лауреатов Премии Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой в области библиотечного дела и победителей областного конкурса «Я – библиотекарь».