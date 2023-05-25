Изменения в Правила благоустройства Рязани утвердила городская Дума 25 мая

Изменения в Правила благоустройства рассмотрены на заседании 25 мая.

Рязанская городская Дума утвердила изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования. Вопрос рассмотрен на заседании 25 мая.

Как поясняет пресс-служба представительного органа власти, принятым документом уточняются требования к площадкам накопления твердых коммунальных отходов, их оборудованию и содержанию. А именно:

- конкретизирован перечень элементов благоустройства контейнерных площадок;

- дополнены положения о содержании площадок;

- определен круг лиц, ответственных за содержание площадок;

- определен перечень мер для беспрепятственного доступа к контейнерам спецтехники, если подъездные пути блокированы.

Также депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета за I квартал 2023 года и одобрили некоторые изменения в бюджет на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов.