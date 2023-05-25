Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской областной Думы в 2022 году

Фото: Рязанская городская Дума.

В ходе заседания 25 мая глава муниципального образования Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2022 год. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, Почетные граждане Рязани.

В 2022 году было проведено 17 заседаний городской Думы, в том числе 4 внеочередных. Было принято 358 решений, 37% из них являются нормативными правовыми актами.

Контрольная деятельность депутатского корпуса была связана с исполнением решений Думы, а также ходом реализации муниципальных программ и с решением иных общественно значимых вопросов местного значения.

Все программы носят долгосрочный характер, их реализация продолжается в 2023 году. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году проведено благоустройство пяти парков и скверов. По программе местных инициатив воплощено в жизнь 29 проектов. В 2023 году финансирование программы местных инициатив увеличено, количество проектов выросло до 50.

Также в городе реализуется большинство национальных проектов, среди которых «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура».

С участием депутатского корпуса Рязанской городской Думы организована система многоуровневого контроля за ходом реализации всех проектов - от национальных до муниципальных. В 2022 году депутаты Рязанской городской Думы принимали активное участие и входили в состав соответствующих комиссий по приемке отремонтированных участков дорог, дворовых территорий, проектов местных инициатив, обустроенных парковочных пространств.

В мае 2022 года была создана Комиссия при главе муниципального образования, председателе Рязанской городской Думы по вопросам взаимодействия с Контрольно-счетной палатой города Рязани. Также в 2022 году начал работу Совет Почетных граждан города Рязани. Для подготовки предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития нашего города в мае 2022 года был создан Экспертный совет при главе муниципального образования.

Городская Дума системно работает над созданием нормативно-правовой базы местного самоуправления. На протяжении отчетного периода велась работа по внесению изменений и дополнений в Устав города Рязани. В главный документ города вносились изменения и дополнения в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством.

Специальная военная операция предопределила политическую и законотворческую повестку, потребовала выработки новых эффективных мер, принятия важных и значимых для граждан решений. Пристальное внимание было уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Одним из самых социально значимых решений, принятых Рязанской городской Думой в 2022 году, стало освобождение от уплаты земельного налога граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В декабре 2021 года Рязанской городской Думой был принят главный финансовый документ – бюджет города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, являющийся одним из основных инструментов проведения муниципальной политики социально-экономического развития города. В основной финансовый документ в течение 2022 года, в условиях динамично изменяющейся ситуации, депутатами городской Думы 6 раз вносились необходимые изменения. Большая часть финансовых средств бюджета города была направлена на строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт школ, капитальный ремонт тепловых сетей, благоустройство общественных и дворовых территорий, приобретение техники для коммунального хозяйства и содержания дорог, а также покупку троллейбусов.

В 2022 году в адрес Рязанской городской Думы поступило 283 письменных обращения, в том числе 229 - от граждан, 54 – от объединений граждан. В форме электронного документа на официальный сайт Рязанской городской Думы направлено 139 заявлений.

Все депутаты Рязанской городской Думы активно вели приемы населения по своим округам, выезжали по жалобам жителей Рязани, обсуждали вопросы благоустройства, проблемы ЖКХ, оказывали рязанцам консультационную помощь, помогали в решении наболевших вопросов.

На личных приемах главой муниципального образования рассмотрено 46 вопросов, среди которых обращения о благоустройстве, капитальном ремонте многоквартирных домов, жилищно-коммунальном хозяйстве, содержании помещений муниципального жилищного фонда, оказании содействия деятельности общественных организаций, сохранении памяти о выдающихся земляках. Решение вопросов заявителей проводится под личным контролем главы муниципального образования.

- 2022 год стал временем насыщенной, напряженной и очень ответственной работы Думы, - отметила в заключение доклада Татьяна Панфиловаю - Рязанская городская Дума в отчетном периоде успешно реализовала возложенные на нее полномочия. Наша деятельность была плодотворной и слаженной, велась в плотном взаимодействии с Правительством Рязанской области, Рязанской областной Думой и администрацией города.