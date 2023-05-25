Гибель на рыбалке: расставив сеть, браконьер выпал из лодки и ушел под воду

На Оке погиб один из браконьеров, которые ловили рыбу сетью.

В Шиловском районе погиб один из браконьеров, расставивших сети на Оке. Произошло это недалеко от села Крутицы. Именно туда прибежал мужчина и рассказал, что его приятель упал в реку.

«Полицейские немедленно прибыли на указанное место, обследовали акваторию и обнаружили труп жителя Шиловского района», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Нашли полицейские и установленную в воде сеть, с помощью которой рыбу ловить запрещено. 50-летнего жителя поселка Лесной, который сообщил о несчастье, задержали и возбудили против него уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Отмечается, что мужчина был судим за кражу.

Как оказалось, браконьеры отправились на лодке проверить улов, употребив перед этим спиртное. В итоге один из них, двигаясь неаккуратно, выпал за борт, а второй понял, что не сможет помочь сам, и обратился к жителем ближайшего населенного пункта.