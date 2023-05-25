Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 9:43

8-летнего ребенка сбила девушка на иномарке в Рязани

Мальчик получил травмы после ДТП на улице Шереметьевской
Источник:kp.ru
8-летнего ребенка сбила девушка на иномарке в Рязани. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

8-летнего ребенка сбила девушка на иномарке в Рязани. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В среду, 24 мая, в Рязани сбили маленького мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области 25 мая.

ДТП произошло около 18:35, рядом с домом №10 корпус 4 по улице Шереметьевской. По предварительной информации полиции, 33-летняя рязанка, сидя за рулем Kia Soul, наехала на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия ребенка госпитализировали в больницу с полученными травмами.

Полиция проводит проверку.