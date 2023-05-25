8-летнего ребенка сбила девушка на иномарке в Рязани. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В среду, 24 мая, в Рязани сбили маленького мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области 25 мая.

ДТП произошло около 18:35, рядом с домом №10 корпус 4 по улице Шереметьевской. По предварительной информации полиции, 33-летняя рязанка, сидя за рулем Kia Soul, наехала на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия ребенка госпитализировали в больницу с полученными травмами.

Полиция проводит проверку.