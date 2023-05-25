Помыл, угнал, разбил: автомойщик угнал у клиента Mazda и протаранил ею столб в Рязани

Автомойщик угнал у клиента Mazda и протаранил ею столб.

В Рязани работник автомойки угнал дорогой автомобиль клиента и угодил на нем в ДТП. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 25 мая.

26-летний житель Рязани пригнал свою иномарку Mazda на автомойку и попросил помыть машину, когда у работника выдастся свободное время. Однако на утро владелец не обнаружил на месте свою машину и обратился в полицию. При этом руководитель автомойки не смог ничего объяснить.

Сотрудники полиции выяснили, что тем же утром, когда пропал автомобиль, не вышел на смену один из сотрудников автомойки. Им оказался 41-летний рязанец, трудившийся накануне и, скорее всего, обслуживавший машину заявителя.

Угнанный автомобиль нашли через несколько кварталов от автомойки, его бросили на месте аварии – угонщик влетел на нем в столб.

Причастность работника автомойки к угону авто была установлена. Нашлись и свидетели, которые узнали водителя, сбежавшего с места ДТП. Так, злоумышленника задержали.

Сотрудники полиции разыскали этого 41-летнего рязанца и установили его причастность к угону. Злоумышленника задержали. Ранее мужчина имел судимость за кражу.

Как оказалось, автомойщик в тот день после мойки иномарки решил на ней прокатиться, однако не справился с мощным автомобилем.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.