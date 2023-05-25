Сотрудники ДПС открыли охоту на мотоциклистов в Рязанской области

В Рязанской области начались рейды под названием «Мотоцикл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Комплексные мероприятия проводятся для усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств. Помимо этого, массовые проверки направлены на предотвращение аварийности с участием водителей мототехники.

ГИБДД напомнила водителям мотоциклов о следующих правилах:

- использовать защитную амуницию;

- соблюдать скоростные ограничения;

- соблюдать требования по регистрации транспорта;

- своевременно проводить обслуживание мототранспортного средства;

- при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток;

- не управлять мототранспортом в состоянии опьянения.