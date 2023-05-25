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НовостиОбщество25 мая 2023 7:58

Бастрыкин заступился за 75-летнюю рязанку, лишенную возможности выйти на улицу

Женщина три года как заточена в квартире из-за отсутствия пандуса в доме
Антон КОНОВАЛОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о мерах по восстановлению прав 75-летней жительницы Рязанской области. Женщина-инвалид из-за отсутствия пандуса в жилом доме три года не имеет возможности выйти на улицу.

«Неоднократные обращения в местные органы власти и управляющую компанию результатов не дали. Женщина обращается к главе ведомства с просьбой оказать содействие и помочь в решении проблемы», - сообщает Информационный центр СК России.

Подробный доклад об этой ситуации должен будет представить руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин.