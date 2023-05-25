Среди руководителей рязанских вузов самым высокооплачиваемым оказался проректор РГРТУ

Сергей Гусев (слева) из руководителей рязанских вузов получал в 2022 году больше всех. Ректор Михаил Чиркин (в центре) - второй по среднемесячной зарплате.

Минобрнауки России опубликовало сведения о среднемесячной зарплате руководителей и главных бухгалтеров подведомственных вузов. В таблице представлены данные за 2022 год.

Ректор Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина Михаил Чиркин в среднем получал 301,8 тыс. рублей. Его коллега из Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина, и.о. ректора Игорь Мурог, - 248,6 тыс. рублей.

Самым высокооплачиваемым не только среди проректоров, но и среди всех остальных, оказался Сергей Гусев, отвечающий в РГРТУ за научную работу и инновации. Его среднемесячная зарплата составила почти 358 тыс. рублей. Проректор РГРТУ по учебной работе Алексей Корячко получил 239 тыс. рублей, проректор по режиму и безопасности Дмитрий Берстнев - 207,3 тыс. рублей, проректор по цифровому развитию Иван Холопов - 186 тыс. рублей, проректор по молодежной политике Андрей Цветков - 162,8 тыс. рублей, проректор по административно-хозяйственной работе Александр Маннанов - 158,3 тыс. рублей.

У РГУ из проректоров в таблице лишь Олег Сулица, который курирует международное сотрудничество и инновационную деятельность. Он зарабатывал в 2022 году 189 тыс. рублей в месяц.

Также Минобрнауки назвало среднюю зарплату главбухов: 152,4 тыс. рублей у Любови Москвитиной из РГРТУ и 160,9 тыс. рублей у Светланы Беликовой из РГУ.