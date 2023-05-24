Кубинцы заключили контракт в Рязани и отправились в зону СВО. Фото: rv-ryazan.ru

В среду, 24 мая, из рязанского пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в Российскую армию граждане Республики Куба. Информация об этом появилась в «Рязанских ведомостях».

Кубинцы решили отправиться в зону проведения спецоперации, чтобы помочь России. Некоторые в дальнейшем хотят получить российское гражданство.

Контрактники прошли профотбор, медкомиссию, а также получили предписание в воинские части в соответствии со своими военно-учётными специальностями.

Как сообщил начальник отбора на военную службу по контракту майор Дмитрий Зайцев, с начала 2023 года на службу отправлены более 450 человек. Майор также заявил, что в ближайший расчетный период заключившим контракт выплатят единовременное пособие в размере 195 тысяч рублей. Жители Рязанской области получат дополнительно 200 тысяч рублей из регионального бюджета. При выполнении задач в зоне СВО бойцы получат право на ежемесячные выплаты в размере от 204 тысяч рублей.