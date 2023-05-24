«Снимите это немедленно»: в начале рейда ГИБДД поймала более 30 водителей с запрещенной тонировкой

В Рязанской области начался рейд по проверке тонированных автомобилей. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

24 мая сотрудники ГИБДД проводят рейды по тонировке. Об этом сообщает Госавтоинспекции Рязанской области.

Инспекторы ДПС проводят профилактический рейд по выявлению автомобилей со стеклами, не соответствующими установленным требованиям.

Нарушителей привлекут к административной ответственности и будут оштрафованы на 500 рублей.

Сообщается, что с начала мероприятия за небольшое время уже выявили более 30 подобных нарушений. Водителей с запрещенной тонировкой привлекли к ответственности.