Холодную воду 25 мая отключат на 16 улицах Рязани

Вечером 25 мая в центре Рязани отключат холодную воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани оставят без холодной воды 16 улиц в центре города. Объявление о грядущем отключении распространил «Водоканал». В этот раз ремонтные работы на сетях водоснабжения коммунальщики начнут вечером, поэтому пользоваться водой рязанцы не смогут с 20.00 часов четверга, 25 мая вплоть до 06.00 часов утра пятницы, 26 мая.

Без коммунального ресурса придется переночевать как жителям частного сектора на улицах Боголюбова, Белинского, Тургенева, 5-го и 6-го проездов улицы Новой, так и жильцам многоэтажных домов на улицах Горького, Есенина, Колхозной, Новой, Маяковского, Урицкого, Электрозаводской и Радиозаводской, а также Циолковского и Юннатов.

Адреса, по которым с 20.00 25 мая по 06.00 26 мая выключат холодную воду:

- 5-й Новой улицы проезд, дома 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- 6-й Новой улицы проезд, дома 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;

- улица Белинского, дома 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9;

- улица Боголюбова, дома 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корпус 1, 19, 20, 21, 22, 22 лит. Б, 23, 23а, 24, 25 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 стр.1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корпус 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корпус 1, 76, 76 стр.3, 77, 78 корпус 1, 78 корпус 2, 78, 8, 80 корпус 1, 80, 81, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 82, 83, 84 корпус 1, 84, 85, 86, 86 стр.1, 87, 88 корпус 1, 88, 89, 9, 90 корпус 1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корпус 1, 97, 98;

- улица Горького, дома 1, 10, 11, 14, 15 корпус 2, 15 корпус 1, 15, 16, 18 корпус 1, 18, 19, 2, 20, 22;

- улица Есенина, дома 37/2, 41, 43, 45 корпус 1, 45, 47/24, 53/13, 57, 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;

- улица Колхозная, дома 1/3, 10 корпус 1, 10, 12, 14 корпус 1, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8;

- улица Маяковского, дома 1а, 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 7, 8/1, 8, 9 корпус 1, 9;

- улица Новая, дома 108/13, 110, 15, 17, 19, 21, 23/2, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 39, 47, 49, 51, 53б, 69/12, 51б ст. 1, 51в, 51г, 53, 51в ст. 1, 53в;

- улица Радиозаводская, дом 8;

- Театральная площадь, дом 7а;

- улица Тургенева, дома 1, 10, 11, 13, 15/17, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9;

- улица Урицкого, дома 2а, 4;

- улица Циолковского, дома 1/7, 10, 11, 12, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6, 7, 9;

- улица Электрозаводская, дом 87;

- улица Юннатов, дома 11/2, 13, 15, 17.