Не дожил до векового юбилея всего девять месяцев. В Пронске умер последний фронтовик Василий Старов

Участнику Великой Отечественной войны Василию Старову было 99 лет. Фото: «Пресса».

Пронск остался без ветеранов Великой Отечественной войны. Во вторник, 23 мая, ушел из жизни последний фронтовик Василий Старов. Печальную весть сообщила «Пресса».

Василий Иванович отправился на войну в 1942 году, служил в огнеметной части. Прошел Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. Весть о Великой Победе в мае 1945 года встретил в Венгрии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями Жукова и медалью в знак благодарности от властей Болгарии.

После возвращения в родной Пронск трудился водителем на местном предприятии «Сельхозтехника» и в совхозе «Пронский». Коллеги, знакомые, да и все те, кто сталкивался с Василием Ивановичем, запомнили его как оптимиста и человека, любящего жизнь, людей и свой родной райцентр.

В среду, 24 мая, в последний путь фронтовика проводили оружейными залпами. Василию Старову было 99 лет. До своего векового юбилея он не дожил всего девять месяцев.