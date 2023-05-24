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НовостиОбщество24 мая 2023 13:40

Родственников старшины Красной Армии разыскивают в Рязанской области для передачи ордена

Старшина Иван Васильев награжден Орденом Отечественной войны
Источник:kp.ru
Родственников старшины Красной Армии разыскивают в Рязанской области для передачи ордена.

Родственников старшины Красной Армии разыскивают в Рязанской области для передачи ордена.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Рязанской области разыскивают родственников старшины Красной Армии Ивана Александровича Васильева, чтобы передать им Орден Отечественной войны. Соответствующий пост опубликовало Рязанское региональное отделение «Поискового движения России».

Иван Васильев 1903 года рождения является уроженцем поселка Елатьма, который расположен в Касимовском районе. Призван Воскресенским РВК в Воскресенском районе Рязанской области в январе 1942 года.

Контактный телефон для связи с представителями поискового движения: 8 (953) 746-20-63 (Ирина).