Уже с 25 мая на трех улицах Рязани отключат горячую воду на две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких улицах Рязани отключат горячую воду на две недели уже с четверга, 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отключения связаны с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения. Подача горячей воды будет отсутствовать с 25 мая по 7 июня по следующим адресам:

- улица 1-я Железнодорожная, дома №№60, 60а;

- улица Мервинская, дом №18;

- улица Октябрьский городок, дома №№7, 8, 32.