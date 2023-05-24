Грозы и сильный дождь обещали синоптики рязанцам 25 мая

25 мая в Рязанской области пойдет сильный дождь.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами, какая погода их ждет в четверг, 25 мая. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность. В ночное время выпадут небольшие осадки в виде дождя. Днем будет кратковременный дождь, местами обещали грозу. Как сообщает центр погоды Фобос, пойдет сильный дождь.

Ветер подует южной четверти, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометра покажут отметки +10...+15 градусов. Днем 25 мая синоптики спрогнозировали жару: от +21 до +26 градусов Цельсия.