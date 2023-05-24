Один из руководителей СК по Рязанской области отправился на службу в новые регионы РФ

Уже несколько сотрудников СК РФ по Рязанской области отправились на службу в западные регионы.

В среду, 24 мая, приказом Следственного комитета РФ руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела СК РФ по Рязанской области назначен капитан юстиции Василий Павлович Горнов.

Василий Горнов служит в структуре СК с 2017 года. Замещал должности следователя в Рязанском и Касимовском МСО, затем следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, заместителя руководителя Железнодорожного МСО города Рязань.

Предыдущий руководитель Касимовского МСО Иван Викторович Похилько, как стало известно КП-Рязань из достоверных источников, по собственному желанию направлен на работу в одну из новых областей на западе нашей страны.