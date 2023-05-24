Разыскиваются наследники: мэрия ждет 30 дней, пока кто-нибудь заявит права на квартиры умерших рязанцев

Наследников девяти квартир в Рязани срочно разыскивает горадминистрация

24 мая администрация Рязани опубликовала извещение о розыске наследников девяти квартир. Их собственники умерли в период с октября 2019 года по ноябрь 2021 года.

Выморочным имуществом могут признать следующие жилые помещения:

- ул. Костычева, д. 14, кв. 115, владела Акишкина Раиса Ивановна, умершая 19.10.2019;

- ул. 6-я Линия, д. 20, кв. 22, владела Сугакова Елена Ивановна, умершая 25.11.2020;

- ул. Стройкова, д. 69 корп. 1, кв. 69, владела Кудяева Валентина Петровна, умершая 25.10.2020;

- ул. Гоголя, д. 36, кв. 86, владела Чичирова Нина Александровна, умершая 26.12.2020;

- ул. С. Середы, д. 23/27, кв. 48, владела Харламова Лидия Моисеевна, умершая 04.11.2021;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 42 корп. 1, кв. 36, владела Гаврикова Лидия Ивановна, умершая 03.10.2020;

- ул. Гоголя, д. 48, кв. 20, владел Варфоломеев Владимир Алексеевич, умерший 28.11.2019;

- ул. Тимуровцев, д. 6, кв. 24, владела Ежова Елена Валериевна, умершая 21.08.2020;

- ул. Кирпичного завода, д. 15, кв. 1, владел Киндинов Виктор Александрович, умерший 05.12.2019.

У потенциальных наследников и тех, кто знает о существовании таковых, есть 30 дней с момента публикации извещения, чтобы обратиться в городское управление энергетики и ЖКХ: ул. Пожалостина, д. 27, каб. №№1, 3, тел. 8(4912)27-35-76, 25-85-69. По прошествии этого срока имущество будет оформлено в муниципальную собственность.