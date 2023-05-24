Четыре человека пострадали в ДТП в рязанской Песочне

Вечером 23 мая в результате ДТП на перекрестке улиц Верхней и Зубковой в Рязани пострадали четыре человека. Информацию о полученных ими травмах публикует YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, девочку 2012 года доставили в Областную детскую клиническую больницу с ушибом грудной клетки. Женщина 1988 года получила закрытый перелом костей левого запястья и ушиб грудной клетки - ее доставили в травмцентре.

Еще двое пострадавших - молодые люди 2022 года рождения. Егор А. госпитализирован в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Его сверстник Александр Б. отделался ушибами.