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НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:50

Четыре человека пострадали в ДТП в рязанской Песочне

Среди низ 10-летняя девочка. У одного из молодых людей - закрытая черепно-мозговая травма
Источник:kp.ru

Вечером 23 мая в результате ДТП на перекрестке улиц Верхней и Зубковой в Рязани пострадали четыре человека. Информацию о полученных ими травмах публикует YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, девочку 2012 года доставили в Областную детскую клиническую больницу с ушибом грудной клетки. Женщина 1988 года получила закрытый перелом костей левого запястья и ушиб грудной клетки - ее доставили в травмцентре.

Еще двое пострадавших - молодые люди 2022 года рождения. Егор А. госпитализирован в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Его сверстник Александр Б. отделался ушибами.