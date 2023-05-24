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НовостиПроисшествия24 мая 2023 6:23

Самокатчик сбил 13-летнюю девочку на улице Спортивной в Рязани

Даже не извинившись, он помчал с товарищем дальше. Мама пострадавшей ищет очевидцев
Источник:kp.ru

На улице Спортивной в Рязани молодой человек на электросамокате сбил 13-летнюю девочку. В этот момент она шла по тротуару вместе с подругой, сообщает мама пострадавшей в соцсетях.

«Ищу свидетелей данного происшествия. 23.05.2023 около 18:00 недалеко от заправки Полный бак на Спортивной. Возможно, есть запись с видеорегистраторов в машине. Очень хочу, чтобы виновные понесли наказание!» - написала женщина.

Она заметила, что самокатчик после столкновения тоже упал, но поднялся и быстро ретировался вместе с товарищем на таком же сиреневом самокате. Никаких извинений не последовало. Девочка, к счастью, отделалась ссадинами и ушибами, однако потеряла часы и, вернувшись, уже не смогла их найти.