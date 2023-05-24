На Первомайском проспект в Рязани засняли разбитый автомобиль на тротуаре. Фото: vk.com/ryazandtp

На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль вылетел на тротуар и, предположительно, в дом на углу с улицей Чкалова. Фотография появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.

«Влетел с «Росбанк», - комментирует автор публикации, имея ввиду отделение по адресу Чкалова, 2.

Изображение не позволяет увидеть серьезных повреждений на фасаде здания, чего не скажешь об автомобиле. Он искорежен буквально весь: и сзади, и сбоку, и спереди. То есть на тротуар машину, возможно, «выбросило» после некоего серьезного ДТП.