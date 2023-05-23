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НовостиОбщество23 мая 2023 17:58

Советницу рязанского губернатора Екатерину Шубу сбил электросамокат

Происшествие случилось на тротуаре
Источник:kp.ru
Советницу рязанского губернатора Екатерину Шубу сбил электросамокат. Фото: ТГ-канал Екатерина Шуба

Советницу рязанского губернатора Екатерину Шубу сбил электросамокат. Фото: ТГ-канал Екатерина Шуба

Советницу губернатора Рязанской области Екатерину Шубу сбил на тротуаре электросамокат. Об этом она написала в своем ТГ-канале.

Пострадавшая сообщает, что получила сильный ушиб, поэтому хромает, а также в результате столкновения у нее были испорчены некоторые вещи. По ее словам, самокатчик обвинил ее в том, что она «неровно шла».

- Подумайте теперь, какое у меня отношение к этим людям и то, что они ездят, где захотят, - написала она, и обратилась к подобным горе-водителям с просьбой не управлять никаким транспортным средством, тем более автомобилем.