Касимовский шоколад раздают в самолетах «Аэрофлота»

Шоколадные батончики кондитерской фабрики Касимова производят для «Аэрофлота». Фотографиями рязанской продукции, которую раздают на борту самолета, поделились в ТГ-канале «Типичный Касимов».

Производит эту шоколадную продукцию касимовская фабрика «Верность качеству».

В комментариях к посту рязанцы поделились фотографиями и видео, на которых тоже запечатлели рязанскую продукцию в самолетах.

- И я, когда лечу «Аэрофлотом», своим друзьям говорю: «Читайте, где сделан шоколад», - написал один из пользователей.