Последние двенадцать. Общественная палата Рязанской области полностью сформирована

Новый состав Общественной палаты приступит к работе в июле этого года.

23 мая члены нового состава Общественной палаты Рязанской области, назначенные губернатором и областной Думой, утвердили кандидатуры оставшихся 12 человек, предложенных в состав местными общественными объединениями. На рассмотрения были внесены фамилии:

Бакановой Ольги Александровны

Барышовой Натальи Алексеевны

Змейковой Валерии Витальевны

Кадировой Зулайхо Пулатовны

Калининой Тамары Николаевны

Меринова Алексея Владимировича

Павлухина Артема Игоревича

Паначевой Ксении Игоревны

Поселкина Андрея Андреевича

Фатеева Василия Викторовича

Фукса Юрия Филипповича

Черной Виолетты Вячеславовны.

Все они были единогласно одобрены назначенными ранее членами Общественной палаты. Напомним, что ранее в состав вошли:

Баранцев Евгений Александрович

Боборыкин Виктор Федорович

Большакова Елена Евгеньевна

Гришина Наталья Николаевна

Войтков Николай Иванович

Воронкова Анна Эдуардовна

Воронова Ольга Ефимовна

Голикова Любовь Викторовна

Головков Сергей Анатольевич (митрополит Марк)

Голубятников Святослав Николаевич

Иголкин Роман Евгеньевич

Калашникова Инна Вячеславовна

Косачева Татьяна Михайловна

Крючков Илья Андреевич

Ларина Любовь Юрьевна

Матренин Антон Евгеньевич

Морозов Алексей Евгеньевич

Попов Виталий Юрьевич

Сизова Ирина Владимировна

Стрелков Николай Николаевич

Стрельников Максим Дмитриевич

Шадрин Максим Владимирович.

Ягидарова Людмила Николаевна

Янаки Владимир Викторович.