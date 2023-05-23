Торговый городок в Рязани откроют 1 июня

В первый день лета в Рязани откроется для посетителей Торговый городок после реконструкции. Об этом сообщили на заседании областного правительства во вторник, 23 мая.

К 1 июня завершится благоустройство основной территории городка, и новая площадка откроется для посещения. В первый же день пройдет мероприятие «Лето в Торговом городке», организуемое Центром развития креативных индустрий. А затем все лето по пятницам и выходным в городке будут проходить массовые мероприятия.

Уже сейчас в некоторых павильонах ведется торговля, а к 1 июня запустят в работу половину объектов. По словам зампреда регионального правительства Артема Никитина, реконструкция торговых павильонов продолжится, и уже известно наполнение каждого из них. Реконструкцию павильонов завершат к концу следующего года. Окончательно все аллеи благоустроят после того, как восстановят все павильоны.

- Уже в июне откроем Торговый городок для посетителей. Это скорее начало работы, нежели его завершение. Во-первых, то, что сделано в Торговом городке, надо наполнять жизнью и смыслом. Во-вторых, надо и дальше активно реконструировать и вводить в строй новые павильоны, создавать новые продукты, услуги, новые интересные локации. В целом это будет одно из знаковых мест Рязани и одним из элементов большого пешеходного маршрута, - отметил губернатор.