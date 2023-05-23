23 мая для выпускников рязанских школ прозвенел последний звонок

Для выпускников рязанской школы №16 прозвенел последний звонок

Во вторник, 23 мая, для рязанских 11-классников прозвенел последний звонок. В этот день многие девушки, по традиции, надели белые фартуки и банты, а юноши облачились в строгие костюмы.

В рязанских школах проходят торжественные мероприятия, линейки, концерты. Традиционно школьники станцевали вальс и надели памятные колькольчики. В этот день школы наполняются трогательными пожеланиями, яркими эмоциями выпускников и ароматом цветов. После торжественной части многие выпускники выходят в город на прогулку, чтобы сделать памятные фотографии в парках и скверах.

Накануне, 22 мая, прошли последние звонки для выпускников 4-х и 9-х классов.