В Рязани намерены привести остановки к единому виду

Рязанские власти подняли проблему плохого состояния остановок общественного транспорта, и озвучили намерение привести их к единому виду. Тема обсуждалась на заседании областного правительства во вторник, 23 мая.

Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, в городе много остановок разукрашены вандалами, а внешний вид испорчен расклеенными объявлениями. Он предложил выбрать единый вид для остановочных павильонов.

- У нас есть туристический код, но почему-то остановки он в себя не включает. Давайте выберем те, которые лучше всего вписываются в пространство города и показывают себя в эксплуатации. Надо этим вопросом заниматься, – сказал Павел Малков.

Мэр Рязани Елена Сорокина отметила, что остановочный павильон стоит порядка полумиллиона, поэтому пока основная задача – ремонт существующих остановок. Всего в городе около 500 остановочных комплексов, и все они отличаются дизайном. Пока в городе не разработан единый вид остановок. Глава региона предложил выбрать такой дизайн павильона, который наиболее органично вписывается в общее пространство города, и эффективен в эксплуатации. Он отметил, что когда станет понятен единый вид, то к бизнесу обратятся с просьбой поучаствовать в обновлении, а также предусмотрят средства в бюджете.