Появился рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая 2023 года в Рязани. В цене наладчики и бухгалтеры

В мае в Рязани самую большую зарплату предлагают наладчикам станков и манипуляторов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Появился майский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагают рязанские работодатели. Перечень предложений с заработной платой от 50 000 до 85 000 рублей опубликовал Superjob.

Как и в апреле, лидером рейтинга стала вакансия наладчика станков и манипуляторов. Организация ищет сотрудника с опытом работы от трех лет, который умеет программировать и налаживать автоматы продольного точения. Платить будущему работнику обещают от 80 тысяч рублей в месяц.

На втором месте расположилась вакансия бухгалтера. Ищут человека, знающего все тонкости бухучета, 1С, СБИС и онлайн-банка, который будет взаимодействовать с налоговыми органами, начислять заработную плату и сдавать отчетность. За работу будущий сотрудник может получать от 65 000 до 85 000 рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров вакансия руководителя собственного производства и пекарни. Компания предлагает потенциальному работнику официальное трудоустройство, профессиональное обучение, удобное место работы и заработную плату до 77 тысяч рублей в месяц.

В список самых «денежных» попали также вакансии регионального торгового представителя и бухгалтера по заработной плате – с зарплатами от 50 тысяч рублей в месяц.